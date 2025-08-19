Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά εισπράχθηκαν νόμιμα ή κρύβουν παρατυπίες.

Η διαδικασία του ελέγχου

Η πρώτη φάση των αυτοματοποιημένων ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά οι φορολογούμενοι παραμένουν στη λίστα για περαιτέρω διασταυρώσεις. Η επόμενη φάση θα αξιοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα κριτήρια για να εντοπίσει παραβάσεις. Σε περίπτωση που προκύψουν υποψίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να καταβάλλουν τον φόρο που αναλογεί.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε:

Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου σε σχέση με εισόδημα ή τζίρο.

Εταιρείες με ύποπτο φορολογικό παρελθόν ή επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για υψηλά ποσά.

Νεοσύστατες ή εποχικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την τριμηνιαία υποβολή ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών και το ψηφιακό πελατολόγιο για την ακριβή καταγραφή των επιστροφών.

Ποιοι φορολογούμενοι θα λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου εισοδήματος

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί άμεσες επιστροφές φόρου εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων:

Χωρίς οφειλές ή δεσμεύσεις: Φορολογούμενοι που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές και δεν έχουν δεσμευμένη ενημερότητα λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, με άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Φορολογούμενοι που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές και δεν έχουν δεσμευμένη ενημερότητα λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, με άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Με οφειλές προς συμψηφισμό: Όσοι δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές αλλά έχουν φορολογικές, τα ποσά συμψηφίζονται αυτόματα. Εάν ο συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει κεντρικά, διεκπεραιώνεται από τις εφορίες, με πιθανή μικρή καθυστέρηση.

Όσοι δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές αλλά έχουν φορολογικές, τα ποσά συμψηφίζονται αυτόματα. Εάν ο συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει κεντρικά, διεκπεραιώνεται από τις εφορίες, με πιθανή μικρή καθυστέρηση. Συνδυασμός με ΕΝΦΙΑ: Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορούν να συμψηφιστούν με εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορούν να συμψηφιστούν με εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Προτεραιότητα σε άλλες οφειλές: Οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους που έχουν γεννηθεί έως 31 Ιουλίου 2025. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, χορηγείται η αντίστοιχη έκπτωση.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους που έχουν γεννηθεί έως 31 Ιουλίου 2025. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, χορηγείται η αντίστοιχη έκπτωση. Μεγάλες επιστροφές: Οι δηλώσεις φορολογουμένων που δικαιούνται σημαντικά ποσά επιστροφής ελέγχονται εξονυχιστικά πριν καταβληθεί το ποσό.

Στον τομέα του ΦΠΑ, φέτος σχεδιάζονται 4.200 έλεγχοι επιστροφών. Η «Χρυσή Λίστα» περιλαμβάνει επιχειρήσεις με άριστη φορολογική συμπεριφορά, οι οποίες θα λαμβάνουν αυτόματα και γρήγορα τις επιστροφές τους. Στόχος είναι να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε ποσοστό άνω του 95%.