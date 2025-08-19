Σύμφωνα με τo Axios ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, θα ηγηθεί των συνομιλιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για την παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επεξεργαστούν μια λεπτομερή πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν και την παροχή αμερικανικής αεροπορικής ισχύος.

Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν βασικό αίτημα του Κιέβου. Μετά από μήνες άρνησης να συζητήσει το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πλέον διατεθειμένος να εμπλακεί σε ένα τέτοιο σχήμα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν προβλέπεται η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, αλλά υπογράμμισε πως είναι ανοικτός να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δυνάμεις που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία. Επιπλέον, εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί τις αμερικανο-ευρωπαϊκές εγγυήσεις, αν και πρόσθεσε ότι «θα το ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες».

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε κατηγορηματικά ότι απορρίπτει την πιθανότητα στρατιωτικής δύναμης με συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει αρχικά τις εγγυήσεις ασφαλείας, υποδεικνύοντας όμως την Κίνα ως πιθανό εγγυητή.

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών του Τραμπ με τον Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ο Τραμπ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους να κινηθούν προς ένα πλαίσιο τύπου «Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να διευκρινίσει το αμερικανικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε στο Fox News ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, όμως οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατεύματα «εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ». «Εμείς θα βοηθήσουμε από αέρος», πρόσθεσε.

Ακόμη συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή ΗΠΑ-Ευρώπης-Ουκρανίας με επικεφαλής τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θα καταρτίσει το τελικό σχέδιο.

Όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, «τις επόμενες μέρες όλοι θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας και ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε καθαρή αρχιτεκτονική».

Τα πιο δύσκολα ζητήματα είναι η πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία, που ίσως απορριφθεί από τον Πούτιν, και οι εδαφικές παραχωρήσεις, που αποτελούν το πιο ευαίσθητο θέμα για τον Ζελένσκι.

Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τα εδαφικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι αυτά πρέπει να διαπραγματευθούν απευθείας με τον Πούτιν, με τον Τραμπ να συμφωνεί.

Επίσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα το βράδυ, ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για να συζητήσουν τα εδαφικά αιτήματα και τον προέτρεψε να είναι «ρεαλιστής».

Τέλος αρά το γεγονός ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία ή τόπος για την ενδεχόμενη συνάντηση, ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την Τρίτη πως απαιτείται προεργασία σε τεχνικό επίπεδο πριν οι ηγέτες καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.