Μιλώντας ζωντανά στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε χθες με τον Ρώσο ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η συμπεριφορά του θα είναι καλή».

«Αν όχι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει ο Ζελένσκι «να κάνει ό,τι χρειάζεται», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να είναι «ευέλικτος» στις διαπραγματεύσεις.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι «δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ καλύτεροι φίλοι» ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά τόνισε πως «αυτοί οι δύο είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

Τραμπ προς Ευρωπαίους ηγέτες: Κλείστε συμφωνία για την Ουκρανία, οι εγγυήσεις δεν θα είναι δεδομένες

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για τις συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντάς τους ότι πρέπει να κινηθούν προς μια συμφωνία, καθώς ενδέχεται να μην εξασφαλίσουν παρόμοιες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από μια μελλοντική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News:

«Το συζητήσαμε. Ξέρετε, είναι όπως είναι.

Μπορώ να πω το ίδιο και για εκείνους. Αν υποθέσουμε ότι έχετε έναν κακό ηγέτη στη Βρετανία ή στη Γαλλία, ή, ξέρετε, είχαμε εκεί την Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν), που καλύπτει όλο το φάσμα — ξέρετε, μόλις κάναμε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο μαζί της.

Αυτή είναι υπεύθυνη για την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτή είναι το αφεντικό. Ήταν εκεί κι αυτή.»

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τους ηγέτες, λέγοντας ότι ήταν «πολύ καλοί άνθρωποι», επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι «θέλουν να επιστρέψουν στο να ηγούνται της χώρας τους» αντί να ασχολούνται με την επίλυση του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι «εμείς έχουμε έναν ωκεανό που μας χωρίζει […] έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό, κι εκείνοι δεν έχουν. Ξέρετε, είναι ακριβώς δίπλα».

«Είναι ένα διαφορετικό πράγμα γι’ αυτούς», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο αεροπορικής προστασίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια εικόνα για τις σκέψεις του σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι ενώ οι Ευρωπαίοι είναι «διατεθειμένοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος», οι ΗΠΑ επικεντρώνονται σε αεροπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το PA.

Ο Τραμπ έδωσε μια πρώτη εικόνα για τη σκέψη του σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι ενώ οι Ευρωπαίοι είναι «διατεθειμένοι να στείλουν στρατιώτες», η προσοχή των ΗΠΑ επικεντρώνεται σε αεροπορικές επιχειρήσεις, μετέδωσε το PA.

«Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με ορισμένα πράγματα, κυρίως μέσω αεροπορικών επιχειρήσεων, γιατί κανείς δεν έχει τα μέσα που διαθέτουμε εμείς», είπε ο Τραμπ.