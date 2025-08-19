Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν η συνάντηση της Δευτέρας να οδηγήσει τελικά σε τριμερείς συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου οι δυνάμεις προχωρούν αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε καλέσει τον Ρώσο ηγέτη και ξεκίνησε τη διαδικασία για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η πρόταση αυτής της ακολουθίας προήλθε από τον Πούτιν, σύμφωνα με πηγή της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας που επικαλείται το Reuters.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την αποδοχή του, αλλά ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι τελευταίες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Ο Πούτιν αρνήθηκε την δημόσια πρόσκληση του Ζελένσκι για προσωπική συνάντηση εκεί και αντ’ αυτού έστειλε μια χαμηλού επιπέδου αντιπροσωπεία.