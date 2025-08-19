Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη.

«Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή στην Ευρώπη αυτής της συνάντησης που ανακοινώθηκε στο πέρας της συνόδου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μιας άλλης χώρας. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε τη διοργάνωση μαζί με τη Βρετανία συνάντησης ήδη από σήμερα το μεσημέρι του «συνασπισμού των προθύμων», «των 30 χωρών που εργάζονται επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας για να τις ενημερώσουμε γι’αυτό που αποφασίστηκε».

«Στη συνέχεια, ξεκινάμε συγκεκριμένη δουλειά με τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου, ήδη από αύριο (σήμερα, Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, υπουργοί, αρχηγοί γενικών επιτελείων ξεκινούν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

Όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις, «εναπόκειται στην Ουκρανία να τις κάνει (…) Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που κρίνει δίκαιες και σωστές», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.