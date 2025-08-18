Σε μια ιδιαίτερη συμβολική εξέλιξη στη διπλωματική σκηνή, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απέστειλε επιστολή στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την τύχη των παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επιστολή, γεμάτη συναισθηματική φόρτιση και ηθικές προεκτάσεις, αποφεύγει ευθείες πολιτικές αναφορές, ωστόσο αποτελεί μια σαφή έκκληση για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών και την αποκατάσταση της παιδικής αθωότητας.

Στο ίδιο πνεύμα, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μια επιστολή από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας προς τη Μελάνια Τραμπ.

«Η σύζυγός μου, η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, έδωσε την επιστολή. Δεν είναι για εσάς – για τη σύζυγό σας», είπε, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Η επιστολή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ αναφέρεται έμμεσα στα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Δεν υπάρχει καμία ευθεία αναφορά στην Ουκρανία ή τη Ρωσία ενώ απουσιάζει ακόμη και η λέξη «πόλεμος», πόσο μάλλον η «απαγωγή».

Το αίτημα της Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο είναι ότι ο ίδιος με μία και μόνη υπογραφή του, όπως τονίζει μπορεί να τα ξανακάνει ευτυχισμένα και να κάνει κάτι θετικό για όλη την ανθρωπότητα. «Είναι καιρός», καταλήγει η Τραμπ που επικαλείται και το ότι ο Πούτιν είναι και αυτός γονιός.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν,

Όλα τα παιδιά μοιράζονται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά τους, είτε γεννήθηκαν τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο μιας χώρας είτε στο μεγαλοπρεπές κέντρο μιας πόλης. Ονειρεύονται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο.

Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργούμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη να στηρίζουμε τα παιδιά μας εκτείνεται πέρα από την άνεση των λίγων.

Αναμφισβήτητα, πρέπει να προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους, ώστε κάθε ψυχή να ξυπνάει με ειρήνη και το μέλλον να είναι απόλυτα προστατευμένο.

Μια απλή αλλά βαθιά έννοια, κύριε Πούτιν, με την οποία είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με αγνότητα, μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, τις κυβερνήσεις και τις ιδεολογίες.

Ωστόσο, στον σημερινό κόσμο, ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να κρατούν ένα σιωπηλό γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι που τα περιβάλλει – μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις που μπορούν δυνητικά να καταστρέψουν το μέλλον τους. Κύριε Πούτιν, μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνος σας το μελωδικό γέλιο τους.

Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε κάτι περισσότερο από το να υπηρετήσετε μόνο τη Ρωσία – θα υπηρετήσετε την ίδια την ανθρωπότητα. Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση, και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε κατάλληλος να υλοποιήσετε αυτό το όραμα σήμερα με μια και μόνη υπογραφή σας.

Είναι καιρός.

Με εκτίμηση,

Μελάνια Τραμπ»