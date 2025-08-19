Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τα πιθανά επόμενα βήματα μετά τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Τόνισε ότι συνομίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ξεκινήσουν οι διεργασίες για μια πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, όπως είπε, προγραμματίζεται μια τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο ίδιος Τραμπ , ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.

Αυτό φαίνεται να διαφοροποιείται από ό,τι είχε συζητηθεί νωρίτερα ακόμα και από τον ίδιο τον Τραμπ, όταν είχε αναφερθεί ότι μία τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις.

Επιπλέον, ο Τραμπ αναφέρει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του συντονίζονται ήδη με το Κίεβο και τη Μόσχα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους καλεσμένους: τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας, την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια επιπλέον συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την προοπτική της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στο τέλος των συναντήσεων, κάλεσα τον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερής που θα περιλαμβάνει τους δύο Προέδρους και εμένα.

Για άλλη μια φορά, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!