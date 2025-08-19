Σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντηση τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκαν αποφασισμένοι να μην εμφανιστούν συγκρουσιακοί, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ τους., υπογραμμίζει σε ανάλυσή του το BBC.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι με γιακά (αν και όχι κλασικού τύπου) και ο Τραμπ τον συνεχάρη για την ενδυμασία του. Ο Ουκρανός πρόεδρος επίσης επανειλημμένα είπε «ευχαριστώ», κάτι που πρέπει να ευχαρίστησε και τον οικοδεσπότη του.

Στην πρώτη του εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι μίλησε ελάχιστα – ή ίσως δεν ήθελε να μιλήσει, φοβούμενος ότι αυτά που είχε να πει ήταν διαφορετικά από αυτά που ήθελε να ακούσει ο Τραμπ.

Οι διαφορές έγιναν εμφανείς αργότερα, όταν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εμφανίστηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, παρόλο που ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση.

Ο Ζελένσκι παρέμεινε εμφανώς σιωπηλός σχετικά με το θέμα.

Από όσα ακούσαμε από τους ηγέτες, φαίνεται ότι οι συζητήσεις τους πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στις προοπτικές για μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις που συζητήθηκαν, ούτε για το πώς η συνάντηση με τον Πούτιν θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το βρετανικό μέσο.

Ωστόσο, μετά τις συνμομιλίες, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις εγγυήσεις ασφάλειας ως απαραίτητη «αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 90 δισ. δολαρίων μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσινγκτον για την αγορά αμερικανικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών συστημάτων, αντιπυραυλικών συστημάτων και άλλων όπλων, τα οποία αρνήθηκε να αποκαλύψει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν ουκρανικά drones, κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αν και δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Ο Ουκρανός ηγέτης, ωστόσο, ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει για την πιθανή συνάντησή του με τον Πούτιν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του και, αν η Μόσχα συμφωνούσε, ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία δεν θα σταματήσει ποτέ στην πορεία της προς την ειρήνη», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Ένα θέμα που οι ηγέτες φαινόταν απρόθυμοι να θίξουν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης ήταν οι πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι έδειξε στον Αμερικανό ομόλογό του έναν χάρτη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει λιγότερο από το 1% του ουκρανικού εδάφους τα τελευταία 1.000 ημέρες. Αυτό ήταν νέο για τον Λευκό Οίκο, είπε. Και προφανώς βοήθησε να αλλάξει η διάθεση του Τραμπ.

«Έχω αγωνιστεί με αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι απέρριψε αυτό που ο χάρτης του Οβάλ Γραφείου έδειχνε ως εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτή τη φορά καταλήφθηκε τόσο μεγάλο έδαφος. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικά».

Ο Ουκρανός ηγέτης φάνηκε γενικά αισιόδοξος για την τελευταία του εμφάνιση στο Λευκό Οίκο, περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον Τραμπ ως «θερμή». H αισιοδοξία του, ωστόσο, φάνηκε σκόπιμη, καθώς προσπάθησε να αποφύγει την επανάληψη της τελευταίας του επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο και να πείσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή θέση για τον τερματισμό του πολέμου.

Αλλά ίσως το βασικό αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι βοήθησε την Ουκρανία να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν μετά την πρώτη του συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες υποδηλώνει ότι η Ρωσία κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Παρά τους διαδεδομένους φόβους, δεν συνέβη καμία καταστροφή στις συνόδους κορυφής στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον – τουλάχιστον από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: ΒΒC