Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και 40λεπτο τηλεφώνημα με το Κρεμλίνο, ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις προετοιμασίες για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη σε μια αποτίμηση των κρίσιμων συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, ενώ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», γράφει. «Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες, όπως λέει, «θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Η Δύση θα «επισημοποιήσει» τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εντός δέκα ημερών»

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια.

Πρόσθεσε πως «αναμένει» ότι κατόπιν θα γίνει τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης κλειστεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα είναι και το να υπάρχει «ρωμαλέος» ουκρανικός στρατός, ικανός να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες.

Σημείωσε εξάλλου ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη.

«Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’».

Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία, πάντως όχι η ένταξή της στο NATO

Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, αλλά γίνεται λόγος για εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο τύπου «άρθρου 5», που προβλέπει συλλογική άμυνα, στη χώρα όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του NATO. Η επίσημη θέση του NATO είναι (…) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος», είπε ο κ. Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Όμως αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα συζητηθεί τώρα πιο συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλος της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων. Η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι στρατηγικός στόχος του Κιέβου, που έχει εγγραφτεί στο Σύνταγμα.

Ωστόσο αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο κ. Ρούτε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αυτού του τύπου μπορεί να προσφερθούν στο Κίεβο αντί της ένταξης.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της συμμαχίας, δεν έγινε συζήτηση για την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ από την πλευρά του πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης». «Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.

Μερτς: Κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία και την Ευρώπη – Επιμένει πως απαιτείται κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες

Για συνάντηση η οποία «όχι απλώς ανταποκρίθηκε, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες» του, αλλά και για «κρίσιμες μέρες» για την Ουκρανία και για την Ευρώπη έκανε λόγο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας στην ανάγκη κήρυξης κατάπαυσης του πυρός, «το αργότερο» ως την πιθανή συνάντηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς μέσω Χ.

Μιλώντας σε απεσταλμένους και ανταποκριτές γερμανικών ΜΜΕ στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Φρίντριχ Μερτς είπε εξάλλου ότι τυχόν νέα σύνοδος κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με συμμετοχή της Ουκρανίας. «Μένει να δούμε αν ο Πούτιν έχει το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προγραμματίζεται συνάντηση των δύο ηγετών εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί πού. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σχεδιάζει τριμερή συνάντηση με την συμμετοχή του ιδίου.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. «Η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τα ελεύθερα τμήματα του Ντονμπάς ισοδυναμεί – για να αντιληφθούμε τα μεγέθη – με πρόταση να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ την Φλόριντα. Ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό τόσο εύκολα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ. «Χαιρετίσαμε με μεγάλη έμφαση την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας απαιτήθηκε πολύ μακρά και εντατική συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας και να το συντονίσουν αυτό με τους Ευρωπαίους. Επομένως, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος και για την «ανοιχτή», όπως είπε, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως τα 19.000 παιδιά που η Ουκρανία λέει πως έχουν απαχθεί.

Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα ανέπτυσσε στρατεύματα συνεισφέροντας σε μελλοντική δύναμη εγγύησης της ασφάλειας στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «είναι σαφές πως θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα ουκρανικά εδάφη, αλλά για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, για την οποία η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ευθύνη» και διευκρίνισε ότι για την Bundeswehr θα πρέπει να μεσολαβήσει συζήτηση με τους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο και εντολή από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Τέσσερα βασικά συμπεράσματα μετά τις συναντήσεις

Όσον αφορά τα βασικά σημεία των συνομιλιών το Sky News προχωρά σε ανάλυσή του σε τέσσερα συμπεράσματα:

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε εάν αυτό θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «συμφώνησε ότι η Ρωσία θα δεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία». «Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα επωμιστούν μεγάλο μέρος του βάρους. Θα τα βοηθήσουμε και θα το κάνουμε πολύ ασφαλές».

Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δηλώνει ότι ήταν «ευχάριστο να ακούσει» ότι οι χώρες εργάζονται για «εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές του Άρθρου 5».

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία μια επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφάλειας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόσθεσε ότι μια εγγύηση που θα ήθελε να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμφωνία είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες».

Καμία κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, επειδή μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τις 6 συμφωνίες που έκλεισα φέτος, ήταν όλες σε πόλεμο, δεν έκανα καμία κατάπαυση του πυρός», είπε.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι καλό να υπάρχει, αλλά μπορώ επίσης να καταλάβω, στρατηγικά, γιατί η μία ή η άλλη χώρα δεν θα το ήθελε. Έχεις μια εκεχειρία και ανοικοδομούν, ανοικοδομούν και ανοικοδομούν, και ίσως να μην το θέλουν αυτό».

Είπε ότι του άρεσε η «έννοια της εκεχειρίας», επειδή οι άνθρωποι θα σταματούσαν να σκοτώνονται, αλλά «μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπου θα εργαζόμαστε για μια ειρηνευτική συμφωνία ενώ αυτοί πολεμούν».

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός».

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο, είπε: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία».

Ο κ. Τραμπ αντέδρασε αργότερα, λέγοντας ότι δεν χρειάστηκε εκεχειρία για να τερματίσει άλλους πολέμους, αλλά θα την αποδεχόταν αν ήταν απαραίτητη.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε: «Αν μπορούμε να κάνουμε εκεχειρία, υπέροχα, και αν δεν κάνουμε εκεχειρία… μας δόθηκαν πολλά άλλα σημεία, πολλά, πολλά σημεία, υπέροχα σημεία.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αν όλα πάνε καλά σήμερα», θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του κ. Πούτιν και του κ. Ζελένσκι.

Ο τελευταίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση και ο κ. Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το ίδιο ισχύει και για τον κ. Πούτιν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ενώ μια τριμερής συνάντηση είναι σημαντική, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί μια «τετραμερής» σύνοδος κορυφής μετά.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Γάλλος πρόεδρος εννοούσε μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει μόνο η Γαλλία ή εάν εννοούσε ότι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ ή ο «συνασπισμός των προθύμων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνούσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν «αμέσως μετά» τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά τελικά διέκοψε τη συνομιλία με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ομόλογό του στη μέση της συνάντησης, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

«Συζήτηση για ανταλλαγές εδαφών»

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από τις πολυμερείς συνομιλίες με τον κ. Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λάβουν «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει τη ζώνη του πολέμου, τις γραμμές του πολέμου που είναι τώρα, αρκετά προφανείς, πολύ θλιβερές, στην πραγματικότητα, όταν τις κοιτάζουμε και διαπραγματευόμαστε θέσεις».

Αυτό έρχεται μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να έχει ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παραχωρούσε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα στρατεύματά της.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν επί του παρόντος μεγάλα τμήματα των 2 περιοχών και, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τις προσαρτά επίσημα, μαζί με τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, σε μια κίνηση που απορρίφθηκε και καταδικάστηκε ως παράνομη από τη Δύση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης οποιασδήποτε περιοχής στη Μόσχα.