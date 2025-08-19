Μετά το πέρας της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τη θέση της χώρας του απέναντι στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

O πρόεδρος της Ουκρανίας σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο είπε: «Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει. Σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι παρούσες σε αυτό το βήμα.

Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε.

Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία.

Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας. Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν.»