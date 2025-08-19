Μια νέα διάσταση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το περιοδικό, η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από την Ευρώπη. Η συμφωνία αυτή στοχεύει στην εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των προτάσεων, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να υπογράψουν και μια συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κοινή παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.