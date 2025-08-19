Ως «ιστορική» χαρακτηρίζει η γερμανική κυβέρνηση τη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας μια σημαντική μετατόπιση της στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές θέσεις σε ζητήματα ασφάλειας. Το Βερολίνο επιβεβαιώνει, παράλληλα, την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά σε αποστολή που θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης (ARD, BILD), η κυβέρνηση της Γερμανίας δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την περίοδο που θα ακολουθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Όπως διευκρινίζουν κυβερνητικές πηγές, η τελική απόφαση για το εύρος και το περιεχόμενο αυτής της συνεισφοράς θα ληφθεί αφού αποσαφηνιστούν σημαντικές παράμετροι: «Τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας απαιτούνται, ποιος ο βαθμός συμμετοχής, αλλά και τι μπορεί να προσφέρει η ίδια η Ουκρανία για την αυτοπροστασία της;» Παράλληλα εξετάζεται ποιες διαβεβαιώσεις θα παρέχουν τρίτα κράτη, με έμφαση στις ΗΠΑ, αλλά και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης.

Ισχυρή ευρωπαϊκή συμμαχία και αλλαγή δυναμικής

Η χθεσινή σύνοδος στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτιμάται από το Βερολίνο ως κομβικής σημασίας, καθώς σε αυτή συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ανώτατοι κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι «η δυναμική που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής, μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, έχει πλέον αντιστραφεί», καθώς ο Τραμπ φέρεται να αναπροσανατολίζεται σε μεγαλύτερη σύμπλευση με την ευρωπαϊκή προοπτική.

Γερμανικές θέσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη γερμανική συμβολή σε πιθανή δύναμη εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν «με πολιτικά και στρατιωτικά κριτήρια». Επισήμανε επίσης ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένα η μορφή συμμετοχής της Γερμανίας στο εγχείρημα. «Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, μια πιθανή συνεισφορά από τις ΗΠΑ και τον συντονισμό με τους στενότερους εταίρους μας. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί και η στάση της Ρωσίας ως προς τη βούληση για ειρηνευτική διευθέτηση», ανέφερε ο Γερμανός αξιωματούχος σε δηλώσεις του στο πρακτορείο dpa.

Ο κ. Πιστόριους υπογράμμισε επιπλέον τη βαρύτητα της συνεργασίας με τους πλησιέστερους ευρωπαίους εταίρους, καθώς και την επιτακτική ανάγκη αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, τονίζοντας: «Η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την εξεύρεση λύσης. Ειδικά αυτές τις ημέρες, γνωρίζουμε την ευθύνη μας στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής.»