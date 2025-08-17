Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα τηλεδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης σήμερα ότι θα υποδεχθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη τηλεδιάσκεψη αυτή.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση

Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία στην αυριανή συνάντηση των Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ και Κιρ Στάρμερ. Στη συνάντηση θα παραβρεθεί επίσης ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η ανακοίνωση του καγκελάριου Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η πρωθυπουργός Μελόνι στη συνάντηση

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

ΝΑΤΟ: Ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η ομάδα του.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.