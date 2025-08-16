Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν που του μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρήσει η Ουκρανία τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και σε αντάλλαγμα να «παγώσει» η Ρωσία τα υπόλοιπα μέτωπα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ουκρανικό ζήτημα, Στιβ Γουίτκοφ, μετέφεραν στον ηγέτη της Ουκρανίας, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκεχειρία, πριν συμβεί αυτό και ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να δεσμευτεί, να μην εξαπολύσει καμία νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας ως μέρος μιας συμφωνίας. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να απάντησε, ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Πούτιν, ότι ακόμη και μετά από μια τέτοια συμφωνία, δεν θα εξαπέλυε νέες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, άνθρωποι που γνωρίζουν τις θέσεις του Ζελένσκι, είπαν ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά θα ήταν ανοιχτός να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζελένσκι θα ήταν επίσης ανοιχτός, να εξετάσει το θέμα σε μια τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Πρόσκληση Τραμπ στον Ζελένσκι αλλά όχι και σε Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πετάει για την Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Κιέβου, αλλά χωρίς να προκαλέσει μια δεύτερη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, με δεδομένη την πίεση από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα ήθελε να έχει στο πλευρό του τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμπαρίστανται στον υπερθετικό βαθμό τις θέσεις του Κιέβου, ωστόσο παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τους έχει απευθύνει επίσημη πρόσκληση.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα BILD, σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Οκτώ χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής στο πλευρό της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών δήλωσαν σήμερα, ότι «παραμένουν σταθεροί» στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους, ότι η επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας απαιτεί κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με άλλες χώρες», ανέφερε η δήλωση. «Η Ρωσία δεν έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ» τονίζουν.

Οι ηγέτες των Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών συνέχισαν απαιτώντας από τη Ρωσία να «επιστρέψει επειγόντως» τα παιδιά που έχουν απαχθεί από κατεχόμενα εδάφη, καθώς και τους αιχμαλώτους πολέμου και τους αμάχους κρατούμενους. «Όσο η Ρωσία συνεχίζει τις δολοφονίες της, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο Τραμπ δήλωσε, ότι συμφώνησε με τον Πούτιν, ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που έχουν απαιτήσει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, μέχρι τώρα με την υποστήριξη των ΗΠΑ.