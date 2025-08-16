Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, με στόχο τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων πολιτικών συνθηκών για ενδεχόμενες συνομιλίες, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά από συνάντηση με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Ζελένσκι τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι ουκρανικές αρχές παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Όπως σημείωσε, «καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Έλαβα αναφορά από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σύρσκι. Το μέτωπο, η άμυνα των θέσεών μας και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις και τις κινήσεις του ρωσικού στρατού. Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έχουμε επιτυχίες σε ορισμένες εξαιρετικά δύσκολες περιοχές στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – στην κατεύθυνση Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ.

Θέλω, ιδιαιτέρως, να επαινέσω τις μονάδες του 1ου Σώματος της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας “Azov”, τις μονάδες του 7ου Σώματος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων, τις μονάδες της 38ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών με την επωνυμία του Εταίρα Πέτρο Σαχαϊντάτσνι, καθώς και τις μονάδες της 93ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας “Kholodnyi Yar.” Η εξόντωση των κατακτητών που προσπάθησαν να διεισδύσουν βαθύτερα στις θέσεις μας συνεχίζεται. Επίσης, υπήρξε σημαντική ενίσχυση του «ανταλλακτικού ταμείου» της Ουκρανίας με Ρώσους στρατιώτες.

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε επίσης τις ενέργειες των μονάδων μας στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο και Ζαπορίζια. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους μαχητές μας για την αντοχή τους. Με βάση την πολιτική και διπλωματική κατάσταση γύρω από την Ουκρανία και γνωρίζοντας την προδοσία της Ρωσίας, αναμένουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο ρωσικός στρατός ενδέχεται να προσπαθήσει να αυξήσει την πίεση και τα πλήγματα κατά των ουκρανικών θέσεων, ώστε να δημιουργήσει πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες με διεθνείς παράγοντες.

Καταγράφουμε τις μετακινήσεις και τις προετοιμασίες των ρωσικών στρατευμάτων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, εάν χρειαστεί, ασύμμετρα. Ζήτησα από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να μιλήσει με τους διοικητές των μονάδων στο πεδίο της μάχης. Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές θέσεις και πραγματικά απτή αντίσταση στον εχθρό.

Ευχαριστώ κάθε έναν από τους στρατιώτες μας, τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς μας που εκτελούν τις μάχιμες αποστολές και καταστρέφουν τους κατακτητές με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για την αυτοπεποίθηση της Ουκρανίας.»