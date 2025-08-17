Η συνάντηση στην Αλάσκα αποκάλυψε τις στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ και ανέδειξε τη δυσκολία της Ευρώπης να επηρεάσει την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να βγήκε ενισχυμένος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε με λίγα ανταλλάγματα.

Ο Τραμπ θέλει να διοργανώσει τριμερή σύνοδο με τον ίδιο, τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios. Κατά την ίδια πηγή, ο Πούτιν έθεσε ως όρο για ειρήνη την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές επαρχίες.

Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η σύνοδος κορυφής ήταν «10 στα 10», όλα τα σημάδια δείχνουν μια μεγάλη νίκη για τον Πούτιν. Η πολυτελής σκηνική παραγωγή για την άφιξη του Ρώσου προέδρου, με σχεδόν ταυτόχρονες εξόδους από τα προεδρικά αεροπλάνα και κόκκινο χαλί, προσπάθησε να αναδείξει τον Τραμπ ως ισχυρό ηγέτη, χωρίς όμως να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μέχρι το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ είχε ήδη προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις, υιοθετώντας τη ρωσική θέση ότι οι ειρηνευτικές κινήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια τελική συμφωνία, η οποία πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες ή χρόνια, αντί για μια άμεση εκεχειρία για να σταματήσει η ρωσική επίθεση τώρα. Όπως σημειώνει ο Νικ Πάτον Γουόλς του CNN, αυτό δίνει στον Πούτιν περισσότερο χρόνο να ενισχύσει τη θέση του στην Ουκρανία.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει αποσυρθεί από τις απειλές για επιβολή νέων σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία και επέκταση των δευτερογενών κυρώσεων στα έθνη που αγοράζουν το πετρέλαιό της και επομένως χρηματοδοτούν τον πόλεμό της. Είχε απειλήσει με τέτοια μέτρα πριν από μια προθεσμία που έληξε την περασμένη εβδομάδα, λόγω απογοήτευσης με την αδιαλλαξία του Πούτιν και την αυξανόμενη πεποίθηση ότι ο Ρώσος ηγέτης τον “παρακινούσε”.

Αυτή η μόχλευση μπορεί να έφερε τον Πούτιν στην Αλάσκα. Αλλά ο Τραμπ φαίνεται να την χαλάρωσε με ελάχιστα αντάλλαγμα. “Λόγω αυτού που συνέβη σήμερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι τώρα”, δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν κάλεσε την Ουκρανία να παραδώσει περίπου το ένα τρίτο του Ντονμπάς, περιλαμβανομένων των περιοχών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ, που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» τις ρωσικές επιθέσεις στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, εφόσον η Ουκρανία παραδώσει την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ. Η πληροφορία αυτή, όπως αναφέρουν οι FT, αποκαλύπτει τις βασικές στρατηγικές διεκδικήσεις της Μόσχας και ταυτόχρονα υπογραμμίζει την πίεση που ασκείται στην Ουκρανία για παραχωρήσεις, ενώ η συνάντηση στην Αλάσκα φέρεται να ενίσχυσε τη θέση του Πούτιν έναντι του Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό, επειδή ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για την υποστήριξη των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή υπό την ηγεσία της Δύσης στη χώρα.

Δεν διευκρίνισε όμως τι είδους υποστήριξη είναι διατεθειμένος να παράσχει.

Ο Κιτ Μάχερ του CNN ανέφερε το Σάββατο ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν προσκληθεί σε μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Δεν ήταν σαφές ποιος από αυτούς θα παραστεί, αλλά εγείρεται η πιθανότητα μιας νέας διεύρυνσης της ειρηνευτικής προσπάθειας του Τραμπ ώστε να συμπεριλάβει συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Κιέβου θα είναι επίσης σε εγρήγορση για οποιαδήποτε προσπάθεια να την πιέσουν να κάνει παραχωρήσεις σε σχέδια που συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν.

Ποια είναι η κατάσταση

Ο Oυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως “περιπλέκει την κατάσταση” σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανάρτησή του που έκανε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τα οκτώ κράτη της Βόρειας Βαλτικής (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία και Σουηδία), για την κοινή τους δήλωση με την οποία επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία,

“Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη! Όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν είναι σημαντικά για την επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης και αξιόπιστης ειρήνης”, ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

“Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν έχει τη βούληση να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες. Αλλά μαζί εργαζόμαστε για την ειρήνη και την ασφάλεια. Το τέλος των σκοτωμών είναι βασικό στοιχείο για τον τερματισμό του πολέμου”, προσέθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε και στη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο τη Δευτέρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

“Σήμερα (σ.σ. Σάββατο, 16/8), ο συντονισμός με τους εταίρους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο (σ.σ. Κυριακή 17/8), έχουν ήδη προγραμματιστεί τηλεφωνικές κλήσεις. Προετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρόεδρο Τραμπ και είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό όλοι να συμφωνήσουν ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών για να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες και να καθοριστούν τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα. Εμείς στην Ουκρανία χαιρετίζουμε την κατ’ αρχήν δήλωση των σκανδιναβικών και βαλτικών εταίρων και τους είμαστε ευγνώμονες για τη σημαντική βοήθειά τους. Η ενότητα όλων ενισχύει τον καθένα!”, καταλήγει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε μια σημαντική αλλαγή στάσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε στο Truth Social μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ότι μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία θα ήταν “ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας”, προσθέτοντας ότι μία κατάπαυση πυρός συχνά “δεν κρατάει”.

Πηγή: CNN, Financial Times, Fox News, Axios