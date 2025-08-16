Μετά την επιστροφή του στη Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προέβη στις πρώτες του δηλώσεις για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι η συζήτηση ήταν «ειλικρινής και ουσιαστική» και επικεντρώθηκε στις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε, η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη μιας «δίκαιης» λύσης της σύγκρουσης.

«Θα ήθελα να σημειώσω αμέσως ότι η επίσκεψη ήταν επίκαιρη και πολύ χρήσιμη. Συζητήσαμε πρακτικά όλους τους τομείς της συνεργασίας μας, αλλά πρώτα απ’ όλα, φυσικά, μιλήσαμε για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση», δήλωσε ο Πούτιν το Σάββατο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να μιλήσουμε για τις αιτίες που γέννησαν την κρίση. Ακριβώς η εξάλειψη αυτών των βαθέων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επίλυσης», σχολίασε.