Μία σύνοδος Κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα μπορούσε να μην έχει και παραλειπόμενα. Ειδική που διαβάζει τα χείλη, όπως μεταδίδει το MEGA, μίλησε στην Daily Mail για το τι είπαν οι δύο ηγέτες όταν βρέθηκαν.

«Επιτέλους» είπε ο Τραμπ στον Πούτιν την ώρα που του έδινε το χέρι και προσέθεσε: «τα κατάφερες, χαίρομαι που σε βλέπω και το εκτιμώ».

Η συνάντηση μπήκε στο μικροσκόπιο και των ειδικών στην γλώσσα του σώματος.

«Όταν τους είδαμε να συναντιούνται, υπήρχε μία πραγματική, γνήσια ζεστασιά μεταξύ τους. Φαινόταν σαν να ήθελαν πραγματικά να τα πάνε καλά. Έβλεπες πραγματικά γνήσια χαμόγελα. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέμεινε πολύ ανοιχτός.

Όταν ο πρόεδρος Πούτιν του απευθύνθηκε, εκείνος του άπλωσε το χέρι του. Έμοιαζαν σαν να ήταν σχεδόν σαν φίλοι. Έτσι, φαινόταν σαν να υπήρχε μία πραγματικά γνήσια επιθυμία να συνδεθούν και να τα πάνε καλά», λέει ο ειδικός φυσιολόγος Τζον Πολ Γκάρισον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον Πούτιν ένα γράμμα από τη σύζυγό του Μελάνια, για τα χιλιάδες παιδιά που έχουν απαχθεί στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αν και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βρέθηκε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει για τη ζωή των αθώων παιδιών που επηρεάστηκαν ανεπανόρθωτα από τον πόλεμο.

Οι κάμερες απαθανάτισαν ένα πηγαδάκι που έστησαν σε πολύ θερμό κλίμα την ώρα που ο Τραμπ αποχαιρετούσε τον Πούτιν πριν φύγουν και οι δύο από το Άνκορατζ της Αλάσκας.