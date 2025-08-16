Για μια «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα», κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!.

«Ο Πούτιν δε θέλει κατάπαυση πυρός, αλλά συνολική συμφωνία για τερματισμό του πολέμου» είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Μπάρακ Ραβίντ, δημοσιογράφο του Axios σε ανάρτηση στο X.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε στην τηλεφωνική συνδιάλεξη, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός».

Στις ΗΠΑ τη Δευτέρα ο Β. Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα “βασικά σημεία” της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

“Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο”, σημείωσε ο Ζελένσκι.

“Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ”, συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μίλησε περίπου μία ώρα τηλεφωνικώς με τον Τραμπ, προτού συμμετάσχουν στη συνομιλία αυτή Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε εξάλλου την επιθυμία του για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης”, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για “θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά” για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.

Επικοινωνία Ντ. Τραμπ με Β. Ζελένσκι, Φον ντερ Λάιεν, ηγέτες ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Γαλλική προεδρία: Ο Ντ. Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μιας ώρας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.