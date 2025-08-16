Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του συμβούλου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας δεν έχει τεθεί επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ενημέρωση αυτή έρχεται από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, καταρρίπτοντας σχετικά σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Ουσακόφ διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στους επίσημους κύκλους», παρά τις φημολογίες για προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Άγνωστη η επόμενη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Επιπλέον, ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το πότε οι πρόεδροι της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχουν την επόμενη συνάντησή τους. Αναφέρθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αλάσκα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει αν υπάρχει στον ορίζοντα νέα προγραμματισμένη επαφή σε ανώτατο επίπεδο.