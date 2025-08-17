Ο στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι να παρουσιάσουν ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ της Ουκρανίας και των ευρωπαίων συμμάχων της, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα μπροστά στη Ρωσία, θα θέσουμε τις βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις», είπε.

Ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου στη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» της Κυριακής επιθυμούν μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ζελένσκι αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον

Όλοι στην Ουάσινγκτον: μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν αύριο, Δευτέρα, στο Λευκό Οίκο.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε λίγο πριν από μια τηλεδειάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο συμμετείχαν οι υποστηρικτές του Κιέβου, με στόχο να εξετασθεί ποιό θα μπορούσε να είναι το περίγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, η συνάντηση της Ουάσινγκτον γύρω από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη στο σχήμα αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Φεβρουάριο 2022.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα μπορέσω να σας συνοδεύσω αύριο» Δευτέρα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα είναι επίσης παρούσα στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ο ουκρανός ηγέτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του γι’ αυτή την ευρωπαϊκή «ενότητα», υπογράμμισε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι «δεν γνωρίζει ακριβώς» για τί μίλησαν στην Αλάσκα ο Πούτιν και ο Τραμπ και ότι ανυπομονεί να έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε σ’ ένα λακωνικό μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο απειλούσε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν συναφθεί μια συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές περιφέρειες.

«Χαιρετίζουμε τη βούληση του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 (του ΝΑΤΟ)», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη αυτό το κεντρικό σημείο των συζητήσεων που επρόκειτο να συζητηθεί κατά την τηλεδιάσκεψη.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, πέραν πάντως του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία θεωρείται από τη Μόσχα υπαρξιακή απειλή στα σύνορά της.

Σύμφωνα με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, θα υπάρξει μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη «όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters