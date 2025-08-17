Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ουκρανού Προέδρου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία. «Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός τόνισε, ότι «η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές» και πρόσθεσε ότι «σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις».

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν στον Λευκό Οίκο

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας ARD. Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Αρχικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ’ όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, στις συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, καθιστά τη συνάντηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

«Αυτό αποκαλύπτει πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία τους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα βοηθήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να νικήσει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις του – όπως η μη κατάπαυση του πυρός πριν από την τελική διευθέτηση. Αυτό δείχνει επίσης πόσο ανησυχούν ότι ενδέχεται να οδεύουμε προς μια άλλη εκρηκτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο και ότι ο Ζελένσκι χρειαζόταν υποστήριξη για να αποφευχθεί η επανάληψη της διαμάχης που συνέβη τον Φεβρουάριο» αναφέρει ακόμα το άρθρο.

Σε ανάλυσή του το CNN σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι Ευρωπαίοι ανησύχησαν χθες, όταν ο Τραμπ απέρριψε χωρίς πολλά-πολλά τις αρχές που είχαν συμφωνηθεί πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα: η κύρια αρχή ήταν ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι σκέφτηκαν καλύτερα να μην τον αντικρούσουν δημοσίως και προσπάθησαν να τονίσουν το θετικό, ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί συμφωνία».

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία. Πιο απαισιόδοξος φαίνεται ο Μάρκο Ρούμπιο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε την Κυριακή στο CBS ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρόταση Τραμπ να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές του ΝΑΤΟ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές που προβλέπονται στο Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε στο CNN o ανώτερος απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θα χαρακτήριζα ως καθοριστικές», δήλωσε ο Γουίτκοφ περιγράφοντας την εγγύηση ασφάλειας ως προστασία τύπου «Άρθρο 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισβάλει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.