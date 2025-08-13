Την ανησυχία του για τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και την συμπαράστασή του στους συντοπίτες του εξέφρασε με μήνυμά του στα social media ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Όπως αναφέρει: «Ζούμε όλοι με αγωνία και βαθιά θλίψη τη μεγάλη δοκιμασία που περνά η Αχαΐα μας. Οι εικόνες καταστροφής συγκλονίζουν. Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή.

Απόψε είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ας σταθούμε στο πλευρό όλων όσων παλεύουν με τις φλόγες – των κατοίκων, των πυροσβεστών, των εθελοντών. Και είναι η ώρα όπου η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει άμεσα κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας».