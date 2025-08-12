Εφιαλτική είναι η κατάσταση στον κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει και είναι περικυκλωμένη από φλόγες.

Η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.