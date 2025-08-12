Σκληρές μάχες με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Άρτα, Ζάκυνθος, Αχαΐα, Πρέβεζα και Βόνιτσα αντιμετωπίζουν σοβαρές πυρκαγιές με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τις περιορίσουν.

Πύρινα μέτωπα στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Λίγο αργότερα, δασική πυρκαγιά ξέσπασε στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό, όπου στάλθηκε 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ΒΙΠΕ Πάτρας. Επίσης, σύμφωνα με νέο προειδοποιητικό μήνυμα, οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα πρέπει να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα,

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Εκκενώσεις οικισμών – Οι φλόγες γλύφουν σπίτια

Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας με πιο δύσκολο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου, στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο επιχειρεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα).

Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και πλέον έχουν γίνει εκκενώσεις στον Αγαλά και το Κερί.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από την Πάτρα.

Με εντολή των τοπικών αρχών εκκενώθηκαν επιχειρήσεις και ξενοδοχεία (στην περιοχή Απελάτι), καθώς ο Αγαλάς και το Κερί συνεχίζουν να απειλούνται. Η ιδιομορφία του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς, οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης.

Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει τον Αγαλά, ενώ έχουν γίνει και απεγκλωβισμοί στην περιοχή. Ακόμα, ένα σπίτι κάηκε, ωστόσο ήταν έρημο. Κινδύνεψαν πάρα πολλές αγροικίες και σπίτια, τα οποία βρίσκονται μέσα στην αγροτοδασική έκταση.

Δήμαρχος Ζακύνθου – «Ανεξέλεγκτη η φωτιά»

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», πρόσθεσε.

Φωτιά στην Άρτα – Εκκένωση οικισμού

Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική περιοχή στον Αμμότοπο Άρτας, όπου επιχειρούν 22 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Ήχησε, μάλιστα, μήνυμα 112 ώστε οι κάτοικοι της περιοχής Αμμότοπος, να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Πύρινο μέτωπο στην Πρέβεζα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομού Πρέβεζας. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά με τον Αμμότοπο Άρτας και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, με την υποστήριξη μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 7 πυροσβεστικών οχημάτων και ενός ελικοπτέρου, που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Κερασώνα, ενώ η φωτιά έχει κάψει ήδη δασική έκταση, ενώ υπάρχουν και μέτωπα μέσα στον οικισμό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Άλλο ένα μήνυμα 112 ήχησε ώστε οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δρυόφυτο και #Άγιος_Γεώργιος απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημοτική αρχή Πρέβεζας υπέβαλε αίτημα ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων, καθώς Άρτα και Πρέβεζα είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιών και συνολικά η Ήπειρος μετράει τις πληγές της από τις δεκάδες φωτιές των τελευταίων ημερών.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Φωτιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας

Στη δασική περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα ξέσπασε νωρίτερα σήμερα πυρκαγιά, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Η φωτιά μαίνεται στις τοποθεσίες Σωτήρας και Άι Λιας.

Αν και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και η φωτιά είναι αρκετά κοντά στην πόλη. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, όπου έχουν ριχτεί πεζοπόρα τμήματα για να τις αντιμετωπίσουν, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από πυροσβεστικά μέσα.

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως ήδη, ένα σπίτι κάηκε και έχει υποστεί ζημιές, όπως είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παραμένουν επιφυλακτικές για την έκβαση της φωτιάς, καθώς υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες εστίες και δημιουργούνται κηλιδώσεις, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την κατάσβεση.