Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε του πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.
Η φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Ειδοποίηση του 112
Το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025