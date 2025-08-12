Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Μονής Λειμώνος, στην κεντρική Λέσβο.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά πρόλαβε να καταστρέψει περίπου οκτώ στρέμματα χαμηλής βλάστησης.

Η επέμβαση των δυνάμεων ήταν άμεση, αφού σε κάποια στιγμές οι φλόγες απειλούσαν να επεκταθούν περαιτέρω, εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων που επικρατούσαν και εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση και συντονισμένες δυνάμεις στην κατάσβεση

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη για εναέρια ρίψη νερού. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου συνέδραμε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση, διαθέτοντας υδροφόρες για την κατάσβεση.

Χάρη στην οργανωμένη και έγκαιρη δράση όλων των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση ή να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές.