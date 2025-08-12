Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει επιχείρηση απομάκρυνσης για τους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΤΑ για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

Στην πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν να μπαίνουν οι πυρόπληκτοι συμπολίτες από την Αχαΐα, ακριβώς για να προχωρήσουν στις σχετικές αιτήσεις.

Ταυτόχρονα, σε ότι αφορά την Κάτω Αχαΐα υπάρχει σε εξέλιξη η εκκένωση της και έχει εκδοθεί 112.

Να τονιστεί πως πρόκειται για μια πόλη, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, 80 αστυνομικοί με 35 οχήματα της Αχαΐας εμπλέκονται σε όλο τον μηχανισμό των εκκενώσεων στην Αχαΐα και βεβαίως και στην Κάτω Αχαΐα, όπου με κάθε τρόπο με τα αυτοκίνητα, με λεωφορεία επιχειρείται αυτή τη στιγμή η απομάκρυνση του κόσμου από την περιοχή.

Υπενθυμίζουμε πως η μόνη διαφυγή τους και η μόνη ασφαλή διαφυγή τους είναι προς τον Πύργο Ηλείας, όχι προς την Πάτρα. Έχει διακοπεί εντελώς η κίνηση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς κα είναι επικίνδυνο.

Προς τα εκεί κατευθύνονται όλα τα οχήματα, όλα τα λεωφορεία που μπορούν να πάρουν μαζί τους στον κόσμο και να απομακρυνθούν από την Κάτω Αχαΐα, όπου φαίνεται πως το πύρινο μέτωπο κινείται απειλητικά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.