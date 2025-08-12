Προκλητική επίθεση από την μειονοτική εφημερίδα Millet, με αφορμή την επίσκεψή του στην Τένεδο στα τέλη Ιουλίου, δέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το δημοσίευμα, με ημερομηνία 1η Αυγούστου, έχει τίτλο «Λειτουργία “Ελληνισμού” στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο», υπογράφεται από τα αρχικά του ιδιοκτήτη της εφημερίδας και αναφέρεται επικριτικά στην ομιλία του έλληνα αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τένεδο χοροστατούντος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε αρωγός σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης των πνευματικών και ιστορικών δεσμών του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης με τη γενέθλια γη τους. Πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και στην τήρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, ο τόπος αυτός να γεμίσει ακόμα περισσότερο με Έλληνες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα εδώ. Και κάποια επόμενη φορά να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, για να εγκαινιάσουμε ένα νέο σχολείο – όπως έγινε πριν από λίγα χρόνια στην Ίμβρο», είχε δηλώσει στην Τένεδο ο Ανδρουλάκης.

Με προκλητική γλώσσα, η εφημερίδα αναφέρεται στην επίσκεψη λέγοντας ότι «η παρουσία του Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή με τη ρητορική του κατά της Τουρκίας, μετέτρεψε την τελετή σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση». Θυμίζοντας την στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στους μουφτήδες της Θράκης, η εφημερίδα επικαλείται «σκεπτόμενα μέλη» της μειονότητας και σχολιάζει πως «ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες μας στην ίδια την χώρα του και διαχειρίζεται τα τεμένη μας με διορισμένους αξιωματούχους, έχει το θράσος να απαιτεί δικαιώματα εκ μέρους των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Αυτό δεν είναι μόνο δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά και διπλωματική πρόκληση».

Στο ίδιο ύφος, η εφημερίδα στρέφεται προσωπικά εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο περιγράφει να μιλάει με σχεδόν «“χιτλερικές” ιστορικές εμμονές»: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέλκυσε την προσοχή με τις δηλώσεις του που έθεσαν το πολιτικό και διπλωματικό έδαφος για τους φυγάδες της FETÖ στην Ελλάδα», επισημαίνει. «Η ρητορική του, που αρνείται την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, και η υποστήριξη καταπιεστικών πολιτικών κατά της τουρκικής κοινότητας κατά τις επαφές του στην Ευρώπη δεν τον καθιστούν αριστερό ηγέτη, αλλά μια φιγούρα που κρατάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του», τονίζει. «Ως εφημερίδα Millet, ρωτάμε: Όσοι αρνούνται τη θρησκευτική ελευθερία στις μειονότητες στη χώρα τους, τι ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν στην Τουρκία; Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αριστερός αλλά μιλάει τη γλώσσα της ακροδεξιάς σε κάθε ευκαιρία, είναι ένας πρόθυμος ιεραπόστολος ποιας ελληνικής ατζέντας;».

Τσουκαλάς: «Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης είναι εθνική γραμμή»

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, περιγράφει ως «προβοκατόρικες» και «αήθεις» τις αναφορές της μειονοτικής εφημερίδας της Θράκης «Η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για “χιτλερικές” εμμονές διότι στην ομιλία του ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο. Είναι παραπάνω από προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της «γαλάζιας πατρίδας», αναφέρει ο Τσουκαλάς.

«Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί», τονίζει, «η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η Δημοκρατική Παράταξη στην περιοχή της Θράκης. Αντίθετα προς όσα υποβολιμαία ή υπαγορευόμενα αναπαράγονται, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν πολύ καλύτερα ότι οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είναι εκείνες που εγγυήθηκαν όχι μόνο τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Μεταρρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές που υλοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή στην ολότητά της και από τις δύο πλευρές. Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή. Όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται».