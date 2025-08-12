Με συγκλονιστικό τρόπο αποτυπώνει το μέγεθος του πύρινου ολέθρου το βίντεο με σκάφος που περιπολεί στην παράκτια ζώνη της περιοχής των Καμινίων στην Αχαΐα.

Οι φλόγες έχουν φτάσει στη θάλασσα κατακαίγοντας δάσος, σπίτια και αυτοκίνητα.

Σε ετοιμότητα τόσο στα Καμίνια όσο και την παραλία στα Βραχναίικα, τρία σκάφη του Λιμενικού ήταν παρόντα για μεταφορά κατοίκων αλλά και σκάφη ιδιωτών.

Ειδικότερα, πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Απομάκρυνση κατοίκων στην Αχαΐα

Συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα με σκοπό την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων.

Δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα, ενώ παράλληλα παραμένουν σε ετοιμότητα πλοιάρια του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης.

Ανοικτά όλο το βράδυ

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.