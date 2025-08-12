Αμεση ήταν η κινητοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ζακύνθου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές Αγαλά, Κερί και Κοιλιωμένος, και επεκτείνεται ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές Αγαλά, Κερί και Κοιλιωμένος. Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 (ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ/EUROKINISSI)

Ταυτόχρονα, οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης των οικισμών που απειλούνται άμεσα από τη φωτιά.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μεταβαίνουν από σπίτι σε σπίτι, μεριμνώντας για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων καθώς και των οικόσιτων ζώων τους.

Επιπλέον, σε περιστατικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, μέσω κλήσης στο 112, οι εθελοντές παρέμειναν στο πλευρό ασθενούς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του, του παρείχαν την απαραίτητη υποστήριξη μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.