Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones ένα διυλιστήριο στη ρωσική περιφέρεια του Σαράτοφ στη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης. Στην ανακοίνωση του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι στο διυλιστήριο του Σαράτοφ προκλήθηκαν εκρήξεις και ξέσπασε φωτιά.
Δείτε εδώ βίντεο:
👀 Explosions were heard in Russia’s Saratov overnight, eyewitnesses report.
Reportedly, an oil refinery was targeted by drones. pic.twitter.com/8MAOL3rTH2
— UNITED24 Media (@United24media) August 10, 2025