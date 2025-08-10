Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε σήμερα την πλήρη στήριξη του Κιέβου στην πρόσφατη κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών, η οποία επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι τόνισε: «Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο», εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του σε όσους βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού στον αγώνα για ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή «υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών».

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Στήριξη στις πρωτοβουλίες Ευρωπαίων ηγετών

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του εκτιμά και στηρίζει απόλυτα τη δήλωση υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η αλληλεγγύη αυτή, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αποτελεί ισχυρό μήνυμα ενότητας και επιβεβαιώνει τη διεθνή στήριξη προς την Ουκρανία στην προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.