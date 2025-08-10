Σημαντικές εδαφικές απώλειες φαίνεται να σημειώνει η Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, το ρωσικό στρατό κατάφερε να κυριεύσει περίπου 500 έως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα στον Ιούλιο. Η ανακοίνωση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας μέσω της πλατφόρμας X.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ρωσικά εδαφικά κέρδη τον Ιούλιο κινούνται στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Ιουνίου.

Σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στην ανατολική Ουκρανία. Το Λονδίνο κάνει λόγο για «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιοχή Ντονέτσκ, όπου οι εχθροπραξίες παραμένουν αμείωτα σφοδρές επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προσπαθούν να περικυκλώσουν στρατηγικά τη συγκεκριμένη πόλη, ενώ εντείνουν την πίεση στα τελευταία διαθέσιμα σημεία ανεφοδιασμού της ουκρανικής πλευράς. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εκτιμά πλέον πως έχει καταληφθεί σχεδόν ολόκληρη η περιφέρεια της Ντονέτσκ από τη Μόσχα.

Στον αντίποδα, στη βόρεια περιφέρεια Σούμι, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν ουσιαστικά κατά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις.

Διπλωματικές εξελίξεις ενόψει συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο αναμένεται να επηρεάσουν τη σημαντική σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία, όπως μεταδίδεται, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία θέτει ως βασικές προϋποθέσεις προσέγγισης το να της εκχωρηθούν τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που ελέγχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα), καθώς και η Κριμαία που προσάρτησε το 2014. Παράλληλα, αξιώνει από το Κίεβο να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο ένταξης στο NATO και να σταματήσει να λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει αυτές τις απαιτήσεις ως «απαράδεκτες» και από τη δική του πλευρά ζητά την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλη την επικράτεια της Ουκρανίας και εγγυήσεις ασφάλειας από τον δυτικό κόσμο. Στα αιτήματά του περιλαμβάνονται τόσο οι παραδόσεις όπλων όσο και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, κάτι που για τη ρωσική πλευρά αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε εκ νέου κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών καθώς και οποιασδήποτε πρότασης για τερματισμό του πολέμου «χωρίς» τη συμμετοχή του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις.