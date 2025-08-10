Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναζωπύρωση εντοπίζεται στη Βρυσούλα, όπου χθες είχε καταγραφεί μεγάλη πυρκαγιά, θέτοντας το δάσος σε νέο κίνδυνο.

Ταυτόχρονα, σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται και στην περιοχή της Καστροσυκιάς, κοντά στο ξενοδοχείο Νεφέλη, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό των εστιών. Την επιχείρηση συνδράμουν εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον έλεγχο της φωτιάς.

Ενεργοποίηση του 112 – Προειδοποίηση για εκκένωση

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι Αρχές και στην περιοχή της Κάτω Ρευματιάς, καθώς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για προληπτική εκκένωση, εξαιτίας της εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς που απειλεί οικισμούς και υποδομές. Το μήνυμα αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά, απομακρυνθείτε προς Ρευματιά και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.”

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές που απειλούνται. Οι συνθήκες παραμένουν κρίσιμες, ενώ όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της Πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών έχουν τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη για τον περιορισμό της καταστροφής.