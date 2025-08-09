Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Βρυσούλα στην Πρέβεζα, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται σε μήνυμα του 112.

Λίγο νωρίτερα, λόγω της έντασης των ανέμων, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ώστς να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το 112.