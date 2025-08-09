Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Κουβαρά Αττικής, στο ύψωμα Μερέντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Περισσότερα σε λίγο…
Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Κουβαρά Αττικής, στο ύψωμα Μερέντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Περισσότερα σε λίγο…
Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος 38χρονος αλλοδαπός ως εμπλεκόμενος στο περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 7-6-2025. Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 6-8-2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά […]
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Kινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα […]
Σε βαρύ κλίμα πένθους, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με την οποία αποχαιρετά την πολυαγαπημένη του αδελφή, Λένα. Η 34χρονη άφησε ξαφνικά την τελευταία της πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και ευρύτερα στο πανελλήνιο. Στο μήνυμά του, ο Κώστας Σαμαράς εκφράζει […]
Επιβάτες προς Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη διαμαρτυρόμενοι για νέα ακύρωση του ταξιδιού τους, παρά το τέλος του απαγορευτικού.