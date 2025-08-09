Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Κουβαρά Αττικής, στο ύψωμα Μερέντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Περισσότερα σε λίγο…