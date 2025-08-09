Ελλάδα

Καλύτερη είναι η εικόνα του μετώπου της φωτιάς που ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική. Ωστόσο, οι φλόγες άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές. Εικόνες φρίκης Η δύσκολη νύχτα