Καλύτερη είναι η εικόνα του μετώπου της φωτιάς που ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική. Ωστόσο, οι φλόγες άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές.
Νεκρός τουρίστας στη Ζάκυνθο: Έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Ένας 57χρονος Πολωνός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε στον όρμο Ναυαγίου Ζακύνθου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό Αγίου Νικολάου Βολι
Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά
Πώς θα μεταφερθούν στον προορισμό τους
Φωτιά στην Ανατολική Αττική – Η πύρινη κόλαση μέσα από συγκλονιστικές εικόνες
Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή
Σε έρευνες σε στάβλο και σπίτι βρέθηκαν τρία δενδρύλλια, τρεις καραμπίνες, 97 φυσίγγια και εργαλεία.
Κανονικά τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Πού υπάρχουν ακόμη ακυρώσεις
Τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής πραγματοποιούνται κανονικά σήμερα μετά το χθεσινό απαγορευτικό λόγω ανέμων. Ο καιρός βελτιώθηκε και οι ταξιδιώτες δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.