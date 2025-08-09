Για δεύτερη ημέρα μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ζωής ενός ηλικιωμένου άντρα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τις ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα έφτασε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν τεράστια μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το δύσκολο έργο τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την περίμετρο οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι πολλές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσικλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

Μπαράζ 112

Δεν έχει τέλος η πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική. Στις 06:50 ήχησε και πάλι το 112, αυτή τη φορά για την περιοχή Χάρβαλο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Νέα εστία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Για νέα εστία #πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Νέο μήνυμα 112 ήχησε στις 04:30 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι να εκκενώσουν τους οικισμούς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

«Σε ένα από τα σημεία της πυρκαγιάς βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος στην ΕΡΤ, έχουν εντοπιστεί γκαζάκια στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγά. «Σε ένα από τα σημεία της πυρκαγιάς βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου» στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων στην Ανάβυσσο, που κάνουν λόγο για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι. Ο κ. Πετρόπουλος τόνισε ότι οι νέες εστίες κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν ήταν αναζοπυρώσεις αλλά εμπρησμός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες