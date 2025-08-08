Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να υποστηρίξει τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στις περιοχές των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί συμπληρωματικό μηχανισμό στις παροχές που ήδη προσφέρουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή η Περιφέρεια και οι Δήμοι, για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων.

Συνεργασία για την Υποστήριξη των Πληγέντων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η λειτουργία της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μέσω αυτής της σύμπραξης, επιδιώκεται ο άμεσος εντοπισμός και η διάθεση δομών φιλοξενίας για όσους έχασαν προσωρινά την κατοικία τους εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους για την εξεύρεση προσωρινής στέγασης, πατώντας ΕΔΩ.

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης υγειονομικά ασφαλούς πλατφόρμας, διασφαλίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση των πληγέντων πολιτών.