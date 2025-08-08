Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κερατέα εξελίχθηκε σε τραγωδία με τον εντοπισμό ενός νεκρού ηλικιωμένου, μέσα στο σπίτι του, από τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Η πλινθόκτιστη κατασκευή όπου βρέθηκε ο ηλικιωμένος ήταν η μόνιμη κατοικία του.

Φωτιά μεγάλων διαστάσεων με καμένα σπίτια

Η πυρκαγιά ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα και γρήγορα επεκτάθηκε, καίγοντας σπίτια και εκτάσεις που ξεπερνούν τα 7 χιλιόμετρα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό Άρι, καταστρέφοντας ολοσχερώς σπίτια και χωράφια, ενώ αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προς τον οικισμό Δροσιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα, πλήθος εθελοντών, 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, από τα οποία δύο είναι αποκλειστικά για τον συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Οι πιλότοι πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν τα 7-9 μποφόρ.

Συνεχείς εκκενώσεις και μηνύματα από το 112

Για την ασφάλεια των κατοίκων, εκδόθηκαν οκτώ συνεχόμενα μηνύματα από το 112 καλώντας για εκκένωση οικισμών όπως Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Δροσιά, Παλαιά Φώκαια, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, Φέριζα, Όλυμπος και άλλες περιοχές. Οι κάτοικοι καλούνται να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο ή Λαγονήσι ανάλογα με την περιοχή.

Εκκένωση γηροκομείου και φροντίδα ηλικιωμένων

Επτά ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για προσωρινή φιλοξενία, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικά μέσα. Επιπλέον, εννέα ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία προληπτικά λόγω της πυρκαγιάς.

Το ΕΚΑΒ ανέπτυξε στην περιοχή 12 ασθενοφόρα, δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης, με σκοπό την κάλυψη των επείγουσων περιστατικών. Έχει ήδη συνδράμει στην εκκένωση γηροκομείου και τη διακομιδή πολλών πολιτών στα νοσοκομεία «Παμμακάριστος», Κέντρο Υγείας Καλυβίων και «Ασκληπιείο Βούλας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου και σε πολλούς άλλους δρόμους, μεταξύ αυτών η Λεωφόρος Λαυρίου, Λεωφόρος Αναβύσσου και σε οικισμούς όπως το Τογάνι, για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.