Για πρώτη ίσως φορά αεροσκάφη ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης πυρκαγιά με το φως της μέρας να έχει χαθεί. Ο λόγος για το μέτωπο στην Κερατέα, όπου τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με τα φώτα πτήσης ενεργοποιημένα προχώρησαν στις τελευταίες ρίψεις νερού για σήμερα.

Ο στόχος τους παραμένει σαφής: να επιβραδύνουν την εξάπλωση ενός ανεξέλεγκτου πύρινου μετώπου μήκους πέντε χιλιομέτρων, που εξακολουθεί να κατακαίει την περιοχή με σφοδρότητα.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι σύνθετο και εκτείνεται σε πολλές κατευθύνσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια τους.

Ο σκληρός αγώνας των εναέριων και επίγειων δυνάμεων

Τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών και οι πιλότοι βρίσκονται σε μία διαρκή και επίπονη μάχη, τόσο ενάντια στη φωτιά όσο και ενάντια στα όρια των σωματικών και ψυχικών τους αντοχών. Παρά τον κίνδυνο, συνεχίζουν ασταμάτητα, παλεύοντας με τον χρόνο και τις απρόβλεπτες ανατροπές που δημιουργούν οι φλόγες και οι καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα αυτή καταγράφει, με τον πλέον δραματικό τρόπο, το εύρος της καταστροφής αλλά και το μέγεθος της προσπάθειας για την προστασία της περιοχής και των ανθρώπων της.