Η Ελληνική Αστυνομία εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες και αγροτικές περιοχές της χώρας. Κύρια προτεραιότητα των Αρχών αποτελεί η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας.

Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να υπακούν άμεσα στις οδηγίες εκκένωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η συμμόρφωση με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχή διαχείριση των εκτάκτων αναγκών.

Η έγκαιρη εκκένωση ως σωτήρια επιλογή

Η άμεση αποχώρηση από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των διασωστών που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Όπως επισημαίνεται από τις αρχές, «η έγκαιρη απομάκρυνση μπορεί να σώσει ζωές – τη δική σας και των διασωστών», υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της συντονισμένης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκένωσης, με τελικό στόχο τον περιορισμό των συνεπειών των πυρκαγιών και την προστασία της κοινωνικής συνοχής. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών και να πράττουν σύμφωνα με τις υποδείξεις για να διασφαλίσουν τη μέγιστη προστασία της ζωής και της περιουσίας.