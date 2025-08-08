Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στην ERT, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της φωτιάς, επισημαίνοντας ότι το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως διευκρίνισε, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πέρασε στους οικισμούς Μαλιαστέκα και Αγίασμα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή Συντερίνα.

Ταυτόχρονα, εκκενώνονται οικισμοί προς το Λαύριο, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. Το μέτωπο πλέον κατευθύνεται νοτιοανατολικά, έχοντας περάσει στην αντίθετη πλευρά του βουνού, με κατεύθυνση προς τον δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου.

Ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή είναι μήπως η φωτιά φτάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού, κάτι που θα επιδείνωνε δραματικά την κατάσταση.