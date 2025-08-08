Σε έκρηξη μηχανήματος στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο οφείλεται η φωτιά στον 2ο όροφο του νοσοκομείου «Σωτηρία», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη φωτιά έχουν «προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο», ενώ «οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα 08-08-2025 και ώρα 11:15π.μ. προκλήθηκε πυρκαγιά λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” στον 2ο όροφο, στο κτήριο “Οίκος Αδερφών” στο οποίο συστεγάζονται Διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ. Από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος».