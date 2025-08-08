Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας στην Κερατέα, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Πολίτες απομακρύνονται με τη συνδρομή των αρχών από τα επικίνδυνα σημεία. Ενδεικτική είναι η εικόνα γυναίκας που απομακρύνεται με συνοδεία αστυνομικού, εν μέσω της μάχης για τον περιορισμό της φωτιάς.