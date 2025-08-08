Ολοσχερώς καταστράφηκε ο οικισμός Δημολάκι, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή τον μετέτρεψε σε στάχτη. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με απίστευτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορέσουν να προστατεύσουν τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Σοβαρές ζημιές και άμεσες επιπτώσεις για τους κατοίκους

Η οικολογική και υλική ζημιά είναι τεράστια, ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Πολλές οικογένειες θα βρεθούν να αναζητούν προσωρινή στέγαση, καθώς το Δημολάκι έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, «η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη και η εκκένωση του οικισμού κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία της ζωής». Τα συνεργεία της πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, έχοντας θέσει πλέον υπό έλεγχο τα ενεργά μέτωπα.