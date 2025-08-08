Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ανατολική Αττική, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα κατακαίει μια εκτεταμένη περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επίσης αντιμετωπίζονται πολλές εστίες σε Μαλιαστέικα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επι τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».