Ένας 76χρονος άνδρας που ζούσε απομονωμένος σε ένα κτίσμα χωρίς παροχές, ρεύμα και νερό από το 2007, βρέθηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κερατέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, για τον ηλικιωμένο άνδρα δεν είχε εικόνα ούτε η οικογένειά του και συγκεκριμένα η κόρη του, που δεν είχε επικοινωνία μαζί του.

Ο άνδρας που ζούσε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες στην περιοχή στο Τογάνι Κερατέας, εγκλωβίστηκε από τις φλόγες κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και έχασε τη ζωή του.