Ολονύχτια μάχη δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην Νοτιοανατολική Αττική, καθώς το πύρινο μέτωπο με την συνδρομή και των ισχυρών ανέμων δεν λέει να κοπάσει.

Μέσα σε λίγα λεπτά μάλιστα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 8 Αυγούστου οι φλόγες κάλυψαν μία έκταση περίπου ενός χιλιομέτρου και έφθασαν λίγα μέτρα από την εθνική οδό Αθηνών-Σουνίου στην παραλία της Παλαιάς Φώκαιας. Επί ποδός βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις, κατευθύνοντας τους οδηγούς των οχημάτων σε ασφαλή σημεία, μακριά από το πύρινο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν μάχονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το πύρινο μέτωπο πέρασε μέσα από τους οικισμούς Θυμάρι, Τριανταφυλλιά και Καταφυγί, όπου άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές. Η φωτιά σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, αυτή την ώρα (1:00) καίει κατοικίες στον οικισμό Δημολάκι και κατευθύνεται προς Λεγραινά και Χάρακα.